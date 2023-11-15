مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، انه تم رفع الجلسة التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩.وصوت مجلس النواب على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.