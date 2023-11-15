لمناقشة الأوضاع السياسية.. العزم يعقد اجتماعاً استثنائياً

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "تحالف العزم عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم الأربعاء برئاسة مثنى السامرائي بهدف مناقشة الأوضاع السياسية المستجدة في البلاد، بما في ذلك قرار المحكمة الاتحادية الأخير وأهمية استمرار العملية السياسية، وضرورة تعزيز استقرار العمل البرلماني وانتظام حضور جلسات المجلس وتعزيز دوره في صياغة وإقرار التشريعات".كما تم التأكيد على "أهمية استمرار دعم عمل الحكومة بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب، وضرورة تعزيز التوافق والتواصل الفعال بين جميع الأطراف السياسية".