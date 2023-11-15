السوداني يلتقي الحلبوسي ويدعو للحوار من أجل حل الإشكالات

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى اليوم، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".