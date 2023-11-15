الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت حيثيات قرار الاتحادية ومدى انسجامه مع الدستور

بحث رئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".



وناقش الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".