رئاسة البرلمان تلغي قرار انهاء عقود حماية الحلبوسي

وقال عبدالله في بيان لرئاسة البرلمان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قررت رئاسة البرلمان الغاء الكتاب القرار المتضمن انهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الادارية فلاح مطرود".وأضاف، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، واتخاذ اقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير".