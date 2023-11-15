الإطار التنسيقي يؤكد التزامه بقرار الاتحادية انهاء عضوية الحلبوسي

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاطار التنسيقي أكد في اجتماعه الدوري احترامه للسلطة القضائية بالاجماع والتزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية الحلبوسي".

وأضاف المصدر أن "الاطار التنسيقي رفض اي مساس بسمعة القضاء العراقي وحياديته وموضوعيته"، مشيراً الى "تأكيد الاطار على اكتمال كافة مستلزمات اجراء الانتخابات في وقتها المحدد منتصف الشهر المقبل".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.