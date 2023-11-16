الكشف عن نتائج مباحثات عراقية - تركية.. 4 نقاط "جوهرية" بينها تتعلق بالدولار

السومرية نيوز – سياسة



كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نتائج اجتماع موسع بين مسؤولين عراقيين وتركيين، بغية تنظيم التبادل التجاري بين البلدين، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني.







واضاف، ان "اجتماع موسع جرى يوم أمس الأربعاء 15 تشرين الثاني/ 2023، ضم البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين لرئيس الوزراء، بينما ضم الجانب التركي وفد برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثل عن القطاع الخاص التركي.



وبحسب المصدر، اسفرت المباحثات على النقاط الأتية:



1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.



2- ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية، يخدم الاقتصاد العراقي، حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا. وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير أفضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجه رئيس مجلس الوزراء بأجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي".واضاف، ان "اجتماع موسع جرى يوم أمس الأربعاء 15 تشرين الثاني/ 2023، ضم البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين لرئيس الوزراء، بينما ضم الجانب التركي وفد برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثل عن القطاع الخاص التركي.1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.2- ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية، يخدم الاقتصاد العراقي، حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا.

3- البنك المركزي العراقي ابدى استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.

4- مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين.



واكد المصدر ان "هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها ما بين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة".



