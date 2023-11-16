تتابعون في نشرة السومرية.. بدلاء الحلبوسي لرئاسة البرلمان وصلاحيات المحكمة الاتحادية

• الفارس يكشف الاسماء المطروحة لمنصب رئيس البرلمان.. ويتحدث عن تعاقد الحلبوسي مع شركة تدعم اسرائيل.• المحكمة الاتحادية تلتزم بقرارها إنهاء عضوية الحلبوسي.. وتؤكد صلاحيتها الدستورية بهذا الشأن.• العراق يتفق مع تركيا على فتح حسابات لمصارف عراقية.. ويسعى للتفاهم بشأن استئناف تصدير نفط الاقليم.• بغداد تجهز دفعة رابعة من المساعدات إلى غزة.. ومجلس الأمن يدعو لهدن إنسانية عاجلة في القطاع.