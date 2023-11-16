زيدان يبحث مع رومانوسكي التعاون في الملفات القانونية بين البلدين

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك".