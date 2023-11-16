"تقدم" يعقد اجتماعاً برئاسة الحلبوسي

عقد تحالف "تقدم"، مساء الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس التحالف محمد الحلبوسي.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إن "تحالف تقدم الوطني عقد اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، أول أمس الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات مجلس النواب، وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة.