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الحكيم يحذر من دعوات عدم المشاركة في الانتخابات

سياسة

2023-11-17 | 09:03
الحكيم يحذر من دعوات عدم المشاركة في الانتخابات
1,153 مشاهدة

حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، من دعوات منع الناس لعدم المشاركة في الانتخابات.

واشار الحكيم في المؤتمر الانتخابي لتيار الكلمة، تابعته السومرية نيوز، إلى "أهمية المشروع الرسالي والتهيئة لظهور صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف)"، مجددا إدانته "لازدواجية المعايير التي تتبعها دول الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية" ودعا إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات وإعادة البناء".

ولفت الى، "العقبات التي تجاوزها العراق بصمود أبنائه ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات السياسية والاجتماعية"، مؤكدا أن "العراق دفع ضريبة لهذا الاستقرار من أمواله وفرصه ودماء أبنائه".

واكد أن "التحديات التي تجاوزها العراق، تحديات أمنية وسياسية واجتماعية ما جعل التحدي الأهم اليوم هو التحدي الاقتصادي والخدمي وتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وشددنا على ضرورة تحريك قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، وحاجة البلد للرؤية الاستراتيجية والسياسات الواضحة والخطط الناجعة والمشاريع العلمية وفرق العمل الكفؤة وكل هذه العناصر تشكل الرؤية المتكاملة الضرورية للنهوض الاقتصادي والخدمي".
وبين ان "العراق بحاجة لسياسة متوازنة تبنى على أساس مصالح العراق وشعبه، داعيا إلى علاقة تكاملية بين المحافظات، واعتماد فرص العمل للشباب كمعيار لتحديد أولوية المشاريع".

ودعا إلى "مكافحة الفساد وفق رؤى وخطط واضحة، وأكد أن الشفافية واعتماد التكنلوجيا الحديثة وتقليل البيروقراطية مدخل مهم لمكافحة الفساد".

وشدد على "ضرورة مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات، مبينا أن المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب".
وحذر الحكيم، من "دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحملنا دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه".

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