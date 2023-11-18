رئيس الجمهورية يصل الفاتيكان

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيلتقي الرئيس، والسيدة الأولى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان".وأضاف البيان: "ويرافق الرئيس عضو مجلس النواب ديلان عبد الغفور وعدد من المستشارين والمسؤولين.