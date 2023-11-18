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رئيس الجمهورية والسيدة الأولى يلتقيان البابا في الفاتيكان.. التأكيد على جملة ملفات
سياسة
2023-11-18 | 06:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,652 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ان العراق حريص على تعزيز الديمقراطية والتعددية واحترام الحقوق والحريات، وذلك خلال لقائه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.
المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023، التقيا في حاضرة الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان".
وبحسب البيان، وعبّر رشيد في مُستهل اللقاء عن شكره لقداسة البابا لزيارة العراق، مؤكدا أن العراقيين يتذكرون بمحبة واعتزاز هذه الزيارة التي جسدت مفاهيم التعايش السلمي وعمق الأواصر بين الأديان داخل العراق وخارجه.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن منطقتنا بحاجة إلى ترسيخ أسس التآخي والأواصر الإنسانية السمحاء، مُشددا على أهمية تضافر الجهود لتعزيز مبادئ الحوار والتعاون والعمل المشترك بين الشعوب، وأن الدعوات والصلاة والرسائل العلنية التي تطلقها الفاتيكان لها أثر معنوي في الركون إلى التهدئة والحوار وترسيخ التفاهم.
وأضاف أن العراق قطع شوطا كبيرا في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وأولوياتنا اليوم تتحول لتقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأهيل البنية التحتية وتطوير الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن العراق حريص على تعزيز الديمقراطية والتعددية واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جيدة وهناك إرادة لدى الجانبين لحل المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون.
وتطرق رشيد إلى أوضاع المسيحيين، مؤكدا أنهم مكون أساسي في بناء البلد وتقدمه وازدهاره، وهناك حرص من الحكومة على عودة النازحين من المسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى إلى مناطقهم وحسم هذا الملف الإنساني من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم والحفاظ على التواجد المسيحي وحماية التنوع، مبينا أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام المسيحيين للنظر في مطالبهم وقضاياهم بما يؤمن معيشتهم واستقرارهم.
وأشار الى أن العراق يمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم كونها تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تحدث فخامته عن الأوضاع في فلسطين وغزة، مشيرا الى أن العراق يدين بشدة الانتهاكات والعدوان المستمر على الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لوقف العدوان وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، عبر البابا عن ترحيبه بزيارة فخامة الرئيس، مؤكدا دعم حاضرة الفاتيكان لجهود العراق في تعزيز الأواصر بين الأديان والمكونات. كما أشار إلى دور المكون المسيحي في تعزيز التآلف والتآزر وتضحياتهم من أجل عراق مزدهر ومتطور وتمسكهم بالهوية الوطنية.
كما ركز البابا على أهمية تعزيز فرص السلام في العالم كون الحروب تعني الفشل.
ثم جرى تبادل الهدايا التذكارية بين فخامة الرئيس وقداسة البابا، وفقا للبيان.
وحضر اللقاء عضو مجلس النواب ديلان عبد الغفور، وسفير جمهورية العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري، وعدد من المستشارين والمسؤولين.
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