من الفاتيكان.. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، "التقوا اليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023 في روما، رئيس وزراء الفاتيكان بيترو باولين، وجرى بحث التطورات السياسية الدولية ومدى تأثيرها على الاستقرار العالمي".وأكد رئيس الجمهورية، على "ما يربط العراق والفاتيكان من علاقات ودية تاريخية، خاصة مع الدور المحوري للعراق في الحوار بين الأديان نظرا لكونه ملتقى الديانات التي تتفق كلها على احترام الإنسان وكرامته وإشاعة ثقافة وقيم السلام"، مثنياً على "ما يتخذه البابا فرنسيس من مواقف إيجابية تجاه العراق وقضاياه المصيرية، مشيراً إلى ما يحظى به قداسة بابا الفاتيكان من احترام وتقدير لدى المجتمع العراقي، الأمر الذي بدا جليا في الترحيب الكبير الذي وجده قداسته في الزيارة التي قام بها إلى العراق مؤخراً".كما تطرق الرئيس إلى "أولويات رئاسة الجمهورية في الحفاظ على حقوق المكونات والأقليات واحترام الأديان وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم وتقديم الدعم والرعاية لهم"، مشيراً إلى "ضرورة حل المشاكل عبر الحوار والتعامل مع الاختلافات في إطار الدستور والقانون وحقوق المكونات".وبشأن الأوضاع في فلسطين، شدد رشيد، على "ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني التي يتعرض لها سكان غزة".من جانبه، أعرب بيترو باولين، عن "تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع العراق سيما في ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا إلى حرص الفاتيكان على استمرار التنسيق مع العراق على كافة المستويات".وأكد، أن "الفاتيكان تشجع المكونات في العراق خاصة المسيحيين على التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية والسلطات في حل القضايا والمسائل التي تواجههم".