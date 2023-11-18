السوداني يهنئ رئيس الحكومة الإسبانية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني بعث برقية تهنئة إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز؛ بمناسبة نيله ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة".وأكد السوداني، في البرقية، وفق البيان على "مواصلة التعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو أفضل المستويات وفي جميع المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة، معبِّراً عن تمنياته لمملكة إسبانيا، حكومةً وشعباً، بالمزيد من الرفاء والازدهار".