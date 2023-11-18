مجلس النواب يعقد جلسته "الاستثنائية"

وقال المجلس في بيان، إن "النائب الاول لرئيس مجلس الـنواب محسن المندلاوي يفتتح أعمال الجلسة الاستثنائية للدورة الانتخابية الخامسة بطلب من (50) نائباً، وبحضور 173 نائباً".

وكان المندلاوي قرر، ظهر اليوم، إرجاء الجلسة "الاستثنائية" الى المساء، بعد أن تم تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.ويتضمن جدول أعمال البرلمان، "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".ويوم أمس الجمعة، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن رئاسة المجلس تسلمت طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.يذكر أن مجلس النواب، انهى الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.