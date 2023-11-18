بالصور.. استقبال الحلبوسي في قضاء الكرمة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاستقبال رئيس مجلس النواب (المنتهية عضويته) محمد الحلبوسي، في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.

والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب؛ بتهمة "التزوير".