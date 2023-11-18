السوداني يصدر توجيها يخص القطاع الرياضي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني استقبل مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين نالوا 27 ميدالية ملونة في بطولة العالم بالأثقال في السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وكذلك دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية".وبارك السوداني، في مستهلّ اللقاء، للرياضيين والملاك التدريبي "التفوقَ الذي رفع اسم العراق عالياً في المحافل الرياضية الدولية"، مؤكداً أنّ "انتصارهم هو انتصار لكل العراقيين".واوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "القطاع الرياضي كان حاضراً في خطط وبرامج الحكومة منذ يومها الأول، لقناعتنا بوجود الكفاءات والمواهب القادرة على تقديم صورة العراق من خلال الرياضة التي تتجسد فيها كل عناصر القوة والنجاح"، مؤكداً "اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لدعم اللجنة الأولمبية والاتحادات وكل مبادرة تتعلق بالرياضة، فضلاً عن المساعدة في حلّ المشاكل والتحديات المالية والقانونية".وبين السوداني، أن "الحكومة جادّة في دعم الرياضة، وأفردت دعماً مالياً واضحاً للّجنة الأولمبية في موازنة الثلاث سنوات، نأمل استثماره بالشكل الصحيح، مؤكداً وقوفه مع أي مبادرة تدعم الرياضة بشتى الألعاب الفرقية والفردية".وشدد على ضرورة "وضع خطط وأهداف وبرامج لتحقيق أوسمة أولمبية، مشيداً، في الوقت نفسه، بالإنجازات التي تحققت على يد أبطال اللجنة البارالمبية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي محط فخر واعتزاز".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "وزير الشباب والرياضة ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرياضة، بإعداد خطة تشخّص المواقع التي بالإمكان أن يتحقق فيها الإنجاز، وجعلها هدفاً للعمل عليها على مدى سنتين أو ثلاث أو أكثر؛ من أجل صناعة بطل"، مشدداً على أن "إصلاح القطاع الرياضي هو أحد وجوه الدعم، وأن بإمكان القطاع الخاص الدخول في دعم الرياضة، وعلى الأندية والاتحادات تجاوز العراقيل والإسهام في النهوض برياضة العراق".