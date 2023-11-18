البرلمان يُنهي القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية ويرفع جلسته

انهى مجلس النواب، مساء السبت، القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، ورفع جلسته الاستثنائية.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019"، مشيراً الى أنه "تم رفع الجلسة".

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسته "الاستثنائية" التي دعا لعقدها 50 نائباً.

ويوم أمس الجمعة، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن رئاسة المجلس تسلمت طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.



يذكر أن مجلس النواب، انهى الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.