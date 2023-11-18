السومرية نيوز تنشر مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات

تنشر السومرية نيوز، مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.



وانهى مجلس النواب، مساء السبت، القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، ورفع جلسته الاستثنائية.

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول 2022.