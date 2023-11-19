رفقة وزير وعدد من المسؤولين.. رشيد يغادر بغداد متوجها إلى أذربيجان

السومرية نيوز – سياسة



غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، البلاد متوجهاً إلى أذربيجان.



رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية".



واضف ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعضو مجلس النواب محمد صديق محمد، وعدد من المسؤولين والمستشارين رافقوا الرئيس".

وأمس السبت، عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى البلاد بعد اختتام زيارته للفاتيكان.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد عادا، إلى البلاد بعد اختتام زيارته لدولة الفاتيكان".



والتقى الرئيس، خلال الزيارة، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ورئيس الوزراء بيترو باولين.