نائب يعلق بشأن منصب رئيس البرلمان

اعتبر النائب علي الساعدي، الثلاثاء، أن الأحزاب التي تشعر باستحقاقها منصب رئيس البرلمان اغلبها مشتتة.

وقال الساعدي وهو عضو لجنة الامن والدفاع في بيان، إن "الأحزاب التي تشعر أن استحقاقها هو منصب رئيس مجلس النواب اغلبها مشتتة"، مشيرا الى "كثر عدد المرشحين لديها مما جعل عددهم لهذا المنصب يصبح اكثر من المصوتين".

وأضاف أن "أي مرشح يضمن 10 أصوات من المصوتين سيضمن مطرقة الرئاسة".

وكان مجلس النواب حدد يوم غد الأربعاء موعداً لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي الغت عضويته المحكمة الاتحادية.