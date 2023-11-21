تحالف نبني يؤكد على المشاركة الواسعة في الانتخابات

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "تحالف نبني برئاسة هادي العامري عقد اجتماعه الدوري اليوم الأحد بحضور قيس الخزعلي وباقي قادة وممثلي القوى المنضوية في التحالف".وبدأ الاجتماع، وفق البيان، "بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة واستعراض الأحداث الجارية في القطاع والعدوان الصهيوني البربري المستمر الذي يستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء وتصعيد الحرب المباشرة على المستشفيات وهي سابقة خطيرة تحدث أمام مرأى ومسمع العالم دون أي رادع أو محاسبة للكيان الصهيوني".وبحث الاجتماع "المحاور التي يتضمنها برنامج تحالف نبني والخطط الموضوعة بهدف ايجاد حكومات محلية كفوءة ونزيهة لادارة المحافظات بطريقة تحقق تطلعات المواطن في محافظات البلاد".وجدد الاجتماع التأكيد على "أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لاختيار الاصلح ومن يستحق ان يقود مجالس المحافظات ويعمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ويقدم الخدمة الحقيقية".