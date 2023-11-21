كتلة نيابية تحدد شرطاً يخص انتخاب رئيس مجلس النواب

حدد رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي، الثلاثاء، شرطاً يخص انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال الصالحي في بيان، "تعلن الكتلة التركمانية النيابية للرأي العام العراقي موقفها بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي خلفاً لمحمد الحلبوسي، وتؤكد على انها لن تصوت لأي مرشح لرئاسة المجلس ما لم يتم توفير ضمانات حقيقية".

وكشف أن الضمانات "تتعلق بحفظ وحدة تراب العراق وضمان حقوق المكون التركماني في التشريعات القانونية التي سيتم التصويت عليها مستقبلاً"، مشيراً الى أن "حواراتنا مستمرة بهذا الخصوص".

وكان مجلس النواب حدد يوم غد الأربعاء موعداً لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي الغت عضويته المحكمة الاتحادية.