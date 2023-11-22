العزم يقرر دخول جلسة انتخاب رئيس البرلمان بمرشح واحد

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التحالف برئاسة مثنى السامرائي إجتمع مساء اليوم الثلاثاء وبحضور اعضاء كتلته النيابية وأجرى مشاورات موسعة حول الاستحقاق الدستوري المرتقب في جلسة الاربعاء لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراق".وأكد التحالف "أهمية المضي باستكمال عملية الانتخاب وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس"، مبيناً ان "الاجتماع قد أفضى إلى إختيار مرشح واحد يجد التحالف أهليته لرئاسة البرلمان ويثق بمشروعه السياسي وقدرته على قيادة المجلس بعزم وإرادة سياسية مخلصة".ودعا الاجتماع، النواب من جميع الكتل البرلمانية إلى "ضرورة حضور الجلسة والتصويت بمسؤولية وطنية للمرشح الأقدر والأجدر لتحقيق مصالح الوطن العليا".وكان مجلس النواب، قد حدد، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.