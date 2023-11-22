المالية توجه بتشكيل "وحدة ارتباط" لمتابعة كتب ومخاطبات البرلمان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عملا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حول أهمية تحقيق التكامل والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاساته الايجابية على منظومة العمل الوطني، التقت وزير المالية طيف سامي عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي في مقر البرلمان".وأضافت أنه "جرى التطرُّق إلى مناقشة جملة من الملفات المشتركة وتقديم الاستيضاحات المتعلقة بعمل الوزارة وبرنامجها الوزاري المرتبط بالسياسة المالية والاصلاحية وتداولها مع الوزير، الى جانب الاستماع الى مطالبات وآراء الاعضاء وتبادل وجهات النظر حول الشؤون المالية العامة، اضافة الى متابعة المخاطبات والكتب الرسمية بين الجانبين وتحديد الاجراءات الكفيلة بإتمامها بالسرع الممكنة".وأكدت وزيرة المالية بحسب البيان، على أن "هذه اللقاءات تأتي في إطار مواصلة التعاون بين الوزارة واللجان البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى توافقات مشتركة ورؤية موحدة، بما يكفل مصلحة الوطن والمواطنين".ولفتت إلى أن "اللقاء يمثل فرصة للاستماع الى ممثلي الشعب في مجلس النواب وايجاد الحلول لمجمل القضايا التي تهم السلطتين التشريعية والتنفيذية"، منوهةً إلى "الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء لدعم التعاون والتنسيق القائم بينهما، وحرصه الدائم على التواصل مع أعضاء مجلس النواب ".وحثت "تشكيلات الوزارة كافة وبناء على توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على تشكيل وحدة ارتباط بمكتب الوزير تضم مرشحين من قبل تشكيلات الوزارة، تأخذ على عاتقها متابعة كتب ومخاطبات مجلس النواب واعداد الاجابات وتقديمها لمكتب وزير المالية خلال ٣ ايام من تاريخ ورود تلك المخاطبات".