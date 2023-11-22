نائب عن الإطار يستبعد تأجيل اختيار رئيس البرلمان لما بعد الانتخابات

وقال الكاظمي في حديث لـ السومرية، إن "حسم منصب رئيس البرلمان، يحتاج الى توافق تام بين الكتل السنية على شخصية واحدة وعرضه على الكتل الشيعية والكردستانية لغرض قبوله والتصويت عليه".وأضاف الكاظمي، أن "الكتل السنية قدمت لغاية الان نحو 8 مرشحين ولكن بشكل غير رسمي لغرض شغل هذا المنصب"، مبينا ان "بقية الكتل بانتظار تقديم هذه الأسماء بشكل رسمي داخل الجلسة".واستبعد الكاظمي، "تأجيل حسم منصب رئيس مجلس النواب لما بعد الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات خلال الشهر المقبل"، مبينا أن "البرلمان سيستمر بعقد جلساته لحين اختيار الرئيس الجديد".وأكد عضو مجلس النواب مثنى أمين، اليوم الأربعاء، أن فرصة انعقاد الجلسة المخصصة لاختيار رئيس جديد للبرلمان مازالت قائمة، فيما أشار الى عدم وجود توافق على اسم معين لشغل هذا المنصب.