بدء المباحثات العراقية – التركية في قطاع النفط والطاقة

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حيان استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ألب أرسلان بيرقدار، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأضاف، أن "الجانبين عقدا اجتماعاً ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية؛ لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز افاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة ".وأتم البيان: "من المؤمل ان يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته الى بغداد بعدد من المسؤولين في الحكومة".