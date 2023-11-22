البرلمان يُصوت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات ويرفع جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن المجلس أتم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.بعد ذلك، رفع مجلس النواب جلسته، فيما يحدد موعد الجلسة المقبلة.