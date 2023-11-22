البرلمان يكشف سبب تأجيل انتخاب رئيس جديد

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 180نائبا اليوم، على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وادان المجلس "باشد العبارات الاعتداءات الامريكية التي استهدفت أبناء القوات الأمنية من الحشد الشعبي المجاهد وأدت الى استشهاد واصابة عدد منهم بجروح بليغة، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق".وصوت المجلس، وفق البيان، على "تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب لحين تحقيق التوازن السياسي، واستنادا الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي، إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس".كما صوت على "مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩ المقدم من اللجنة القانونية، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان/العراق".