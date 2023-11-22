ائتلاف الوطنية يحذر من الاحداث الأمنية الأخيرة ويوجه دعوة

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يتابع ائتلاف الوطنية بقلق شديد التطورات الامنية الأخيرة سواء ما يتعلق بتوجيه ضربات على مقرات التحالف الدولي، أو ما يقابلها من ردود افعال تُعدُّ امرًا خطيرًا ستنعكس تداعياته سلباً على امن واستقرار العراق".وأضاف: "ان ائتلاف الوطنية يرى ان المعاهدة الاستراتيجية وفي ظل تكرار هذه الاحداث، لم تثمر بأي شيءٍ سوى احاديث مبطنة، وعليه فلا بد من مراجعتها، ووضع قواعد اشتباك فيها يتم من خلالها تحديد عدد القوات المتواجدة في العراق، وتحديد وجودها كمّاً ونوعاً، وان تكون تحركاتها بعلم الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، إذ ليس من حقها ان تتدخل في اي شأنٍ داخلي عراقي".وأشار ائتلاف الوطنية الى أن "الهجمات التي شهدتها بعض مناطق العراق مؤخرًا، تصعيد خطير يمس سيادة العراق، ويؤكد بما لا يقبل الشك ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة اصبحت غير واضحة، وأنها تهدد الامن والسلم في المنطقة، فهي من جهة تدعم وتحمي اسرائيل في حرب الابادة التي تشنها ضد ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن جهة اخرى تمس سيادة دول من خلال توجيه ضربات على أراضيها".وأوضح انه "في هذا الصدد، يجدد الائتلاف دعواته بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تتكون من صنوف القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي المقاتل والبيشمركة وتأتمر هذه القوات بأمر القائد العام للقوات المسلحة ونوابه".