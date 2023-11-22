وزير الخارجية لرومانيسكي: استهدف جُرف النصر إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستقبلَ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين"، مُشيراً إلى أنه "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".وأضافت: "أكد الوزير أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة، عاداً ذلك إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".