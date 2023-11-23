رئيس مجلس القضاء يتلقى دعوة لزيارة روسيا

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل السفير الروسي في العراق، ايلبروس كوتراشيف، وبحث معه التعاون بين البلدين في المجال القضائي".ووجه السفير الروسي "دعوة الى رئيس القضاء؛ لزيارة روسيا"، بحسب البيان.