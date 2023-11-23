نشرة السومرية.. ترشح المستقلين لرئاسة البرلمان وخطة المفوضية للانتخابات المحلية

• الفتلاوي يعد ترشيح المستقلين لرئاسة البرلمان مزايدة سياسية.. ويكشف عن حراك لفتح ملف شركات الهاتف النقال.• المفوضية تجدد التزامها بإعلان النتائج خلال اربع وعشرين ساعة.. وتحرص على تجاوز الاخطاء السابقة.• بغداد تتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا بشأن المياه.. وتدفع باتجاه استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.• القصف الاسرائيلي يتواصل على قطاع غزة.. وترقب لبدء سريان الهدنة المعلنة.