السامرائي يؤكد للسفيرة الأسترالية ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل السفيرة الأسترالية في بغداد باولا غانلي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "اهمية إدامة التعاون والتنسيق المشترك في سبيل ايجاد حلول عاجلة وفورية للأزمة الراهنة في غزة وضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة".وبحث اللقاء، بحسب البيان، "الأوضاع السياسية في البلاد واهمية المضي قدما في سبيل انجاز الاستحقاقات الدستورية وتفعيل دور مجلس النواب العراقي".