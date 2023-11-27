الاعرجي للسفيرة الكندية: يجب العمل على هدنة دائمة وإعطاء حق الفلسطينيين

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "شهد اللقاء، استعراض العلاقات بين العراق وكندا وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".وأكد الأعرجي للسفيرة الكندية، بحسب البيان، ان "سياسة حكومة السوداني، مبنية وفق المصالح المشتركة واحترام السيادة بين الدول"، مشددا على أهمية سعي المجتمع الدولي للعمل على إعطاء هدنة دائمية في غزة وإعطاء حق الفلسطينيين في تقرير المصير".وأشار الأعرجي، إلى أن "الاحداث في غزة ألقت بظلالها على المنطقة، مبينا ان المنطقة بحاجة الى سلام دائم وشامل والاعتراف بالحق الفلسطيني"، لافتا الى انمشاهد قتل الأطفال والمدنيين مؤلمة جدا وهم ليسوا طرفا في المعركة".وأضاف الأعرجي ان "حكومة السوداني، تعمل على حماية أمن السفارات، وانها سعت من خلال الاتصال بقادة الدول لإيقاف الحرب في غزة"، مؤكدا سعي العراق للعمل "على جعل الهدنة في غزة دائمية".وفيما يتعلق بمخيم الهول، أكد الأعرجي، أن "المخيم أصبح مدرسة لتخريج داعش وبالتالي يجب غلق هذا الملف وتجفيف منابعة الإرهابية والمالية والإعلامية".من جانبها أكدت السفيرة الكندية، أن "بلادها تدعم فكرة غلق ملف مخيم الهول وعدم السماح بأن يكون هذا المخيم مدرسة للإرهاب".