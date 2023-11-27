السوداني يبحث مع المفوضية ملف انتخابات مجالس المحافظات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني استقبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الإدارة الانتخابية".واطلع رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة، نلبي تطلعات الشعب العراقي".وأكد السوداني، أن "أجهزة الدولة، بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية، ستؤدي دورها بشكل كامل من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم".