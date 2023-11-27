رئيسا الجمهورية والقضاء يناقشان معالجة المشاكل السياسية دستورياً وقانونياً

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم الأحد الموافق 27 /11 /2023 رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".وناقش الطرفان "معالجة المشاكل السياسية وفق الاطر الدستورية والقانونية".