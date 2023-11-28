تفاصيل الاجتماع التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية.. انتخاب العراق لمنصبين مهمين

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب جبار الكناني وعضوية كل من النائب حيدر السلامي والنائب فيان صبري والنائب عباس الجبوري والنائب انسجام الغراوي شارك في الاجتماع التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية الذي عقد في انطاليا بتركيا للفترة من 27-28 تشرين الثاني الجاري".وأضافت انه "تم اثناء اجتماعات اليوم الاول انتخاب اذربيجان لرئاسة الجمعية البرلمانية الاسيوية للفترة 2024 – 2025، كما تم انتخاب العراق لمنصب نائب رئيس الجمعية الاسيوية، اضافة الى انتخابه بمنصب رئيس اللجنة السياسية الدائمة في الجمعية".وبحسب البيان، تم انتخاب كل من البحرين لرئاسة اللجنة الاقتصادية وقطر لرئاسة لجنة الموازنة والتخطيط وروسيا لرئاسة اللجنة الاجتماعية والثقافية، كما صوت اعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية على تشكيل لجنة دائمة خاصة بدعم القضية الفلسطينية، برئاسة فلسطين وعضوية سبعة اعضاء أحدها العراق، وجاء ذلك بناءً على ما تم اعتماده في اجتماع اللجنة السياسية الدائمة في بغداد الذي انعقد بتأريخ 10-11 / تشرين الثاني 2023 بشأن تبني قرار الدعم الثابت للشعب الفلسطيني.