بينها يخص أزمة الرواتب.. بارزاني: 3 ملفات سيناقشها وفد الإقليم مع بغداد

وقال بارزاني، خلال كلمة ألقاها على هامش تدشين مصنع "فان ستيل" لحديد التسليح في محافظة أربيل، إن "وفد حكومة الإقليم الذي يجري زيارة الى العاصمة بغداد يخوض مباحثات لإيجاد حل جذري للخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد والمتمثلة بمسألة الموازنة، والرواتب، واستئناف صادرات نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي".وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في إقليم كردستان، قد أعلنت، أمس الاثنين، عن توجه وفد حكومة كردية نحو العاصمة بغداد.ويضم الوفد وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري، بالإضافة إلى رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبدالحكيم خسرو، والمستشار في مجلس الوزراء هادي جاوشلي.ويهدف الوفد إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، لمناقشة قضايا مهمة مثل الرواتب، قانون الموازنة، والنفط والغاز.وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تعكس الزيارة رغبة الأطراف في العمل المشترك والتعاون من أجل حل القضايا الملحة وتحقيق المصالح المشتركة بين الإقليم والحكومة المركزية.ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لأشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.فيما قرر عدد من الموظفين الكرد الاحتجاج، اليوم الاحد، في ساحة التحرير وسط بغداد للأعراب عن غضبهم إزاء ملف الرواتب، الا ان البعض منهم لم يتمكن من الوصول اليها، بعد منعهم من عبور سيطرة محافظة كركوك والتوجه الى العاصمة.