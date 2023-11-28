بغداد وواشنطن تبحثان دور القضاء في فرض سيادة القانون

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الامريكية لدى العراق، دور القضاء في فرض سيادة القانون.

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن زيدان "استقبل اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الامني في العراق ودور القضاء في فرض سيادة القانون".