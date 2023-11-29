السوداني: ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضدَّ المدنيين في غزة

وقال السوداني، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حقَّ هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية".وشدد على "ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضدَّ المدنيين العزّل في غزة".ودعا السوداني، جميع دول العالم، إلى "إنهاء معاناتهم، التي تعرضوا لها بسبب العدوان الأخير".ووجّه رئيس الوزراء، المؤسسات الرسميّة كافة، بـ"الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32 ب) سنة 1977".