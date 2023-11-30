رشيد يتوجه إلى الإمارات

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد غادر، اليوم الخميس، البلاد متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) والذي سينعقد في إمارة دبي".واضافت ان "الرئيس سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الجمعة 1 كانون الأول 2023، حيث سيلقي فخامته كلمة العراق خلال القمة".وأكد ان "وفداً حكومياً رفيع المستوى رافق رئيس الجمهورية وضم كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة نزار ئاميدي وعددا من الخبراء والمستشارين".