الحلبوسي يتعهد بالمثول امام القضاء بأي وقت ويؤكد: لن اغادر العراق كالآخرين

تعهد رئيس مجلس النواب السابق، اليوم الخميس، بالمثول امام القضاء، مؤكدا انه لن يغادر العراق مثل الاخرين.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "اتعهد بالمثول امام القضاء في أي وقت ولن اغادر العراق وسأبقى في الداخل وامثل امام القضاء في اي وقت".وبين: "شركة B G R هي شركة امريكية وجميع العاملين بها هم مواطنون امريكيون، ولا يوجد فيها تمثيل او من كوادرها من اي جنسيات اخرى ".ولفت الحلبوسي الى، ان "هدف هذا العقد هو تسويق نشاطات الحزب في الولايات المتحدة من خلال التواصل الاعلامي فقط داخل امريكا فقط، وبما ينسجم مع الدستور العراقي ".وأكد الحلبوسي: "اتحمل المسؤولية الكاملة اذا كان العقد مع الشركة الامريكية يتضمن بشكل مباشر او ضمني اي ذكر للكيان الصهيوني".وأوضح، ان "284 جهة عراقية شملت مسؤولين واحزاب متعاقدين مع شركة BGR وتسلسل حزب تقديم 285 ولم يتم ذكر الموضوع طيلة السنوات الماضية ومن هذه الجهات ( وزارة الدفاع ، وزارة الخارجية ، مستشارية الامن القومي، جهاز المخابرات العراقي ) ولا اشكك في اجراءاتهم مثلما لا اشكك اجراءاتي في التعاقد مع هذه الشركة ".وبين الحلبوسي: "اختيارهم لتوقيت اقالتي لقربه موعد الانتخابات في محاولة لتقييد حزب تقدم والحلبوسي".وطالب الحلبوسي الاطراف التي بادرت برفع الدعاوى ضد حزب تقديم في "اظهار مواقفهم من الكيان الصهيوني في وسائل الاعلام واظهارها امام الشعب".وأشار الى ان "هناك شكاوى سنعمل على رفعها ضد احزاب اجبروا وزراء ونواب على تقديم استقالات مبكرة بالاضافة الى توقيع كمبيالات وصكوك فارغة ، وينبغي على القضاء ان يتخذ اجراء بحقهم".وختم الحلبوسي : "جماهير تقدم واعضاء تقدم عليهم اكمال مسيرتهم وهناك اجراءات قانونية ستأخذ مجراها ولا ينبغي التأثر بها".