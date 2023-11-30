الحلبوسي: ذهبت الى القضاء وتم التحقيق مطولا لساعات بأكثر من شكوى

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز: "ذهبت الى القضاء وتم التحقيق معي مطولا لساعات بأكثر من شكوى"، مؤكدا: "هناك مشتكين عدة تقدموا برفع دعاوى امام دائرة الاحزاب فضلا امام الدوائر المختصة منهم، "جمال الكربولي ، وحيدر الملا ، وصهيب الراوي ،وفارس طه الفارس، وباسم خشان"، موضحا ان "اغلب هؤلاء هم بالاساس اتهموا سابقاً بقضايا فساد واقيلوا من مناصبهم وابعدوا عن الترشح للانتخابات لاسباب عديدة بالإضافة الى ان بعضهم مزدوج الجنسية".وأشار الحلبوسي الى، انه "على المستوى الحزبي نرفض بشكل مستمر الاعتراف بالكيان الصهيوني وهذا موقف معلن في جميع المحافل"، مبينا: "كانت لنا جهود حثيثة لتشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وحضي القانون بمقبولية جميع اعضاء البرلمان "، مضيفا: "كيف يتم اتهام حزب فعل كل هذا ان يتهم بالتعامل مع الكيان الصهيوني ".