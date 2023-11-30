في نشرة السومرية.. الملا ينتقد استقالات نواب تقدم والحلبوسي يؤكد مثوله امام القضاء

• الملا يصف ظاهرة تقديم استقالات النواب مسبقا بالحلبوسية.. ويتحدث عن امبراطورية اقتصادية لرئيس تقدم.• الحلبوسي يؤكد مثوله امام القضاء بشأن الدعاوى المقامة ضده.. ويقول: القانون العراقي لا يمنع التعاقد مع شركات امريكية.• انتهاء الصلاحيات الإدارية والمالية للمناصب بالوكالة.. وتحرك حكومي جديد للقضاء على الفساد.• السوداني يوجه بمنع اي حالة ابتزاز للناخبين.. ويأمر بالحفاظ على وتيرة العمل بمشاريع فك الاختناقات.• مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين في هجوم بالقدس.. وحماس تتبنى العملية.