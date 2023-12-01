بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال مؤتمر قمة المناخ في دبي

السومرية نيوز – سياسة



انطلقت أعمال مؤتمر قمة المناخ (كوب 28) في دبي، اليوم الجمعة، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

ويهدف المؤتمر لتوحيد الجهود العالمية، وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية، كما يشهد أول تقييم عالمي لتحديد مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري.



وسيكون المؤتمر فرصة لتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام.