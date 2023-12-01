وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، انه "على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولنبيرغ".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير البيئة نزار ئاميدي، استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الدولية، وما تم بحثه في مؤتمر المناخ (كوب 28)، حيث أكد الرئيس أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز التواصل وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع لمواجهة تلك المخاطر".وأوضح رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "الإجراءات التي يتبعها العراق من خلال وزارة البيئة وبقية الوزارات والتشكيلات والدوائر الحكومية ذات العلاقة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومقاومة الجفاف وشح المياه ومكافحة التصحر".وأكد رشيد، "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية واستنكاره للاعتداءات العنيفة ضد المدنيين العزل"، مشيراً إلى "ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وصريح ضد الانتهاكات الحاصلة بحق الشعب الفلسطيني ومنحه حق تقرير المصير".من جانبه، "ثمن أمين عام حلف شمال الأطلسي الدور العراقي المتميز في محاربة الإرهاب وترسيخ أسس السلام في المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار في العراق".