رشيد يفتتح الجناح العراقي بإكسبو: تقدم البشرية مرتبط بتطور الواقع البيئي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تدعو الى تمديد الهدنة في قطاع غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-475515-638371111805863081.jpeg
رشيد يفتتح الجناح العراقي بإكسبو: تقدم البشرية مرتبط بتطور الواقع البيئي
سياسة
2023-12-02 | 05:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
438 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 2 كانون الأول 2023، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، مدينة إكسبو للمعارض بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الزيارة، افتتح رئيس الجمهورية الجناح العراقي في إكسبو، مؤكداً أن هذا الجناح يمثل فرصة أخرى مضافة لتوسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات ودول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة.
وفي ندوة حوارية عقدت في الجناح العراقي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق بلد غني بشعبه وحضارته وتاريخه، وبما يمتلكه من ثروات وموقع متميز في العالم، مؤكداً أهمية افتتاح هذا الجناح الذي يعتبر إحدى الوسائل وحلقات التواصل لتعزيز مكانة العراق وتجسيد ثقافاته وتنوع مكوناته المتآخية.
وفي معرض رده على عدد من الأسئلة الصحفية، أكد رشيد أن هناك ترابطا وثيقا بين الأمن المائي والغذائي والطاقة، لافتا إلى أن العراق له أولويات في مواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن قضية البيئة في الوقت الحاضر هي أهم قضية بالنسبة للإنسانية، ولا تقتصر على بلد معين وانما تشمل كل العالم، موضحاً المسؤولية الملقاة على عاتق البشرية تجاه تحسين البيئة وضرورة التخطيط لها والاهتمام بها بشكل مستمر.
وأضاف رئيس الجمهورية أن نتائج تصرف البشر على كوكب الأرض مرتبطة بواقع البيئة، موضحا أن تقدم البشرية مرتبط بتطور الواقع البيئي لذا يجب على الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية الحاجة إلى النهوض بالواقع الزراعي عالمياً والاهتمام بآليات استخدام المياه المتوفرة، فضلاً عن ضرورة استخدام أكثر الوسائل أمناً في توفير الطاقة دون العمل على زيادة التلوث.
وعبر رشيد عن تفاؤله بالخطط التي يتبعها العراق في التعامل مع التلوث البيئي، موضحاً أن العراق عانى من العديد من المشاكل والضغوطات والحروب والعنف والحصار والإرهاب والتي أدت بمجملها إلى تأخره في بعض المجالات، مشيراً إلى أن عراق اليوم يتمتع بالاستقرار على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والبدء بتنفيذ خطط الحكومة في المجالات كافة وأبرزها مجال البيئة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق يتعاون مع محيطه الدولي والإقليمي من اجل الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة المجتمع العالمي ككل لأن قضية البيئة مرتبطة مع العالم أجمع.
وأوضح رشيد أن خطوات العراق جيدة وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، مبيناً أن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة ليست فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن ايضاً عن طريق التوجيه واصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الحفاظ على الثروة المائية في العالم أجمع كون المياه هي أساس البيئة وهي عامل رئيسي في حياتنا وتطورنا، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الأمم المتحدة بتطوير المناهج الدراسية ومن المراحل الأولى لتعليم الأجيال القادمة أسس الحفاظ على البيئة وتحسينها.
وشدد على، أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها، مبينا ان العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية والتي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد، مؤكداً ان العراق بدأ بتغيير اجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها.
كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء وأعضاء في مجلس النواب، إضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تصدر توجيها يخص أصحاب المولدات الرافضين للتشغيل هذا الشهر
محليات
33.14%
14:32 | 2023-12-01
محافظة بغداد تصدر توجيها يخص أصحاب المولدات الرافضين للتشغيل هذا الشهر
14:32 | 2023-12-01
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
أمن
27.53%
15:27 | 2023-11-30
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
15:27 | 2023-11-30
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
محليات
21.11%
02:07 | 2023-12-01
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
02:07 | 2023-12-01
تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات.. هذا هو مركز العراق
رياضة
18.22%
14:01 | 2023-11-30
تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات.. هذا هو مركز العراق
14:01 | 2023-11-30
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-01
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-01
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تجرى الانتخابات المحلية بموعدها المحدد رغم مقاطعة الصدريين؟
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.