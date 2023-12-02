وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وإنشاء الممرّ الثاني لطريق (بصرة - فاو)، في محافظة البصرة".واطلع السوداني، بحسب البيان، على "تفاصيل المشروع، والمُدد الزمنية لإنجازه"، واكد أن الحكومة رفعت شعار الخدمات؛ لحاجة المواطنين الملحّة لها في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أنّ "طريق (بصرة - فاو) سيُنهي معاناة أهالي قضاء الفاو نتيجة رداءة هذا الطريق".وبيّن السوداني، أنّ "مدينة الفاو أضحت اليوم منطقة حيوية للعراق، ولا بدّ من النهوض ببناها التحتية، وفي مقدمتها الطرق"، مؤكداً أن "مشروع تأهيل طريق (بصرة - فاو)، الذي ينفذ من تخصيصات محافظة البصرة، يعدّ من المشاريع المهمة، من حيث حجم حركة العجلات، سواء لنقل المواطنين أو البضائع".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "الشركة المنفذة في التقيد بالتوقيتات الزمنية، والالتزام بالمواصفات المطلوبة، على وفق الخطة المعدة".